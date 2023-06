Am späten Donnerstagnachmittag kollidierten

zwei Fahrzeuge auf der B27 frontal miteinander. Zwei Frauen wurden schwer verletzt , ein Mann erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die Polizeistation Gemünden ermittelt zur Unfallursache. Die Bundesstraße blieb für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Wie es im Bericht der Polizei heißt, fuhr gegen 16.30 ein 61-Jähriger mit seinem Transporter die B27 in Richtung Gemünden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug kurz vor Weyersfeld auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem BMW zusammen. Durch den Aufprall wurden der 61-Jährige in seinem Ford sowie die beiden 29-jährigen Insassinnen in dem BMW in den Wracks eingeklemmt.

Rettungshubschrauber vor Ort

Neben Polizei , Feuerwehr und Rettungsdienst waren auch zwei Rettungshubschrauber und zwei Notärzte im Einsatz. Während die beiden Frauen aus dem BMW gerettet und mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht wurden, kam für den Unfallverursacher jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die Polizeistation Gemünden übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache, die hierbei von einer Sachverständigen unterstützt wird. Die B27 musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. pol