Mit staatlichen Ehrungen haben die Feuerwehrleute von Bad Brückenau, Volkers und Römershag den Florianstag begangen.

Nach einem gemeinsamen Gottesdienst in der Klosterkirche Volkersberg marschierten die Floriansjünger in Begleitung der Georgi-Bläser zum neuen Feuerwehrhaus der Feuerwehr Volkers . Im neuen Gerätehaus wurden die Feuerwehrangehörigen von Landrat Thomas Bold und Kreisbrandrat Benno Metz in Empfang genommen.

Nach einer kurzen Begrüßung durch den Kommandanten der Volkerser Feuerwehr, Christian Kötzner, würdigte Bad Brückenaus Bürgermeister Jochen Vogel die Treue der zu ehrenden Feuerwehrleute. Thomas Bold beschrieb den Wandel des Feuerwehrwesens. Dank besserer Ausrüstung und guter Zusammenarbeit der verschiedenen Wehren könne auch ein Großbrand wie in Platz schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Auszeichnung für Klaus Sitte

Für jeweils 25 Jahre aktive Dienstzeit wurden Daniel Schumm, Peter Karl, Markus Ziegler und Michael Krug ( alle Aktive der Feuerwehr Bad Brückenau) geehrt.

Die höchste Auszeichnung des Abends ging an einen Kameraden der Feuerwehr Römershag. Klaus Sitte bekam für seinen 40-jährigen ehrenamtlichen Feuerwehrdienst das Feuerwehr-Ehrenabzeichen des Freistaates Bayern verliehen. Klaus Sitte ist der Freiwilligen Feuerwehr Römershag 1982 beigetreten und seitdem aktiv bei der Feuerwehr tätig. red