Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Dieter Halbig begrüßte neben den Patenwehren aus Euerdorf und Euerbach auch den Stellvertretenden Landrat Emil Müller , Kreisbrandrat Benno Metz und Bürgermeister August Weingart zum Ehrenabend der Freiwilligen Feuerwehr Markt Sulzthal mit Starkbierfest. Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgten die Sulzthaler Musikanten sowie ein gemischter Chor aus Sängerinnen und Sängern der Gesangvereine aus Sulzthal und Euerdorf.

Für die Zurückstellung persönlicher Interessen der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute würden ihre Leistungen zu Recht an so einem Abend hervorgehoben, sagte Bürgermeister Weingart. Er zitierte aus „Gedanken eines Feuerwehrmannes“ und ging auf die psychischen und emotionalen Belastungen von Feuerwehrkameraden und –kameradinnen ein. Er sprach seinen Dank für das Engagement aus, aber auch für das Verständnis der Familien. Emil Müller hob den Wert des Feuerwehrdienstes für die Städte und Gemeinden hervor. Das Miteinander sei der Klebstoff für das Ehrenamt, bedankte er sich bei den ehrenamtlich Tätigen, die vor einem Einsatz nie wüssten, was auf sie zukommt. Er ging auf den Wandel von ausschließlich Brandbekämpfung hin zur Technischen Hilfeleistung ein. „Liegt ein umgestürzter Baum auf der Straße, geht man ganz selbstverständlich davon aus, die Feuerwehr beseitigt ihn“, so Müller. Das klappe aber nur, wenn die Feuerwehrmänner und -frauen ihren Dienst lebten.

KBR Benno Metz ging auf die „ Feuerwehr 4.0“ ein und sprach dabei die Schnittstellen zur digitalen Welt an. Doch bei aller Technik dürfe dabei der Mensch nicht außer Acht gelassen werden. Er wünschte Mut, Kraft und Elan zur Mitgestaltung und führte zusammen mit Müller die Staatlichen Ehrungen der langjährig Aktiven durch. Kommandant Jens Weingart verlas die Namen der Geehrten und schloss sich den Glückwünschen an.

Insgesamt wurden 195 Jahre aktiver Dienst geehrt, nämlich drei Mal 25 und drei mal 40 Jahre. Für 25 Jahre wurden Martina Eyrich, Antonia Volkmuth und Christian Schmitt und für 40 Jahre aktiven Dienst Kurt Bischoff, Thomas Herterich und Matthias Seufert geehrt. Alfred Tremer wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Außerdem sprach der Verein Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften aus. 25 Jahre sind dabei: Waltraud Edelmann, Theo Hesselbach, Dietmar Marx, Kirsten Mosholder, Birgit Rechtenbacher, Rita Rudloff-Seufert, Carsten Schmitt, Corinna Seufert, Florian Seufert, Elisabeth Strobel, Marga Tremer, Benjamin Volkmuth und Michael Volkmuth.

40 Jahre Mitglied sind: Josef Hemmerich, Herbert Keller, Jürgen Landsteiner, Heinz Metz, Frank Seufert, Peter Tremer, Walter Tremer, Joachim Hesselbach, Holger Müller , Udo Tremer, Peter Weingart und Raimund Kirschner. 50 Jahre Mitglied sind: Franz Diez, Waldemar Halbig, Bruno Herterich, Toni Hesselbach, Adelbert Karch, Elmar Kippes, Edgar Neder, Alfred Tremer, Franz Josef Vierheilig und Klaus Wüscher. 60 Jahre Mitglied sind: Ernst Bischoff, Ludwig Fischer, Wilfried Hesselbach und Rudi Bischoff. Seit 65 Jahren Mitglied ist Alfred Diez.

„Ohne Helfer geht nichts“, bedankte sich der Vorsitzende Halbig beim Küchenteam, bei den Stickfrauen für den Hallenschmuck und bei allen Unterstützern, die zum Gelingen des Abends beigetragen haben. hhr