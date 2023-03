Drei Verkehrsunfälle meldet die Polizei Bad Brückenau vom Dienstag, 28. Februar. Verletzt wurde niemand, den Schaden schätzen die Beamten auf insgesamt rund 24.000 Euro.

Gegen 7 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall an der Einmündung der Staatsstraße 2289 von Riedenberg in die B 286. Eine Autofahrerin realisierte laut Polizei zu spät, dass der vor ihr fahrende Fahrer verkehrsbedingt an der Einmündung anhalten musste, und fuhr auf.

Um 11.5 Uhr kam es zwischen Bad Brückenau und Römershag zu einem weiteren Unfall. Hier löste sich vom Dach eines Lkw-Aufliegers eine Eisplatte und schlug in die Windschutzscheibe eines dahinterfahrenden Pkw ein, so die Polizei . Zeugen hätten das gesehen und sich das Kennzeichen des Lkw notiert. Der Fahrer habe das alles offenbar nicht mitbekommen und fuhr weiter.

In der kalten Jahreszeit komme es immer wieder zu solchen Vorfällen, warnt die Polizei . Nachts gefriere bei den derzeit herrschenden Temperaturen das Wasser auf den Lkw-Planen. Diese lösen sich dann bei der Fahrt und werden zu gefährlichen Geschossen. Lkw-Fahrer seien daher vor Antritt der Fahrt verpflichtet, ihre Fahrzeuge von Eismassen zu befreien, was allerdings nicht immer einfach sei.

Zuletzt krachte es dann auch noch gegen 17.30 Uhr in Wildflecken an der Kreuzung Reußendorfer- und Sonnenstraße. Hier missachtete laut Polizei eine Autofahrerin die Vorfahrt eines anderen Autofahrers. pol