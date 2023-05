Zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Sulzthal konnte 1. Vorstand Dieter Halbig 34 Mitglieder und 1. Bürgermeister August Weingart und KBM Oliver Lukaschewitsch begrüßen.

Schriftführer Stefan Diez verlas das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung, dann stellte Kommandant Jens Weingart seinen Bericht vor. Es gab sechs Einsätze und zwei Sicherheitswachen, durchgeführt wurden die MTA Block A, B und C (neun Teilnehmer). Fünf Kameraden haben erfolgreich den Feuerwehrführerschein absolviert und drei den Maschinistenlehrgang. Das Sulzthaler Feuerwehr-Fahrzeug ist seit mehreren Wochen aufgrund eines Bremsendefekts nicht einsatzfähig, die Ersatzteilbeschaffung sei schwierig, deshalb habe die Wehr vorübergehend ein Leihfahrzeug von Euerdorf. Ein neuer MTW sei bestellt.

Einen Wechsel gibt es bei der Jugendfeuerwehr : Jana Sachs übernimmt jetzt die Aufgaben von Johannes Löwenstein. Es gab eine Kennenlernübung mit zehn Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren und ein sehr positives Feedback von neun Teilnehmern.

Nach langer Abstinenz nach der Coronapause fand der traditionelle Weckruf am Bierkeller bei bestem Wetter mit sehr zahlreichen Besuchern statt, berichtete Vorstand Dieter Halbig. Das 151-jährige Gründungsfest konnte mit einem Jahr Verspätung durchgeführt werden. Nachdem die Coronabedingungen erst acht Wochen vor dem Fest gelockert wurden, sei die Organisation eine sehr sportliche Aufgabe gewesen. Das Fest konnte bei Kaiserwetter mit zahlreichen Besuchern stattfinden.

Mitte August fand das Ferienprogramm mit Spielmobil statt, die Teilnehmerzahlen sind aber rückläufig, eventuell sollte in Zukunft ein Ferienprogramm mit anderen Vereinen durchgeführt werden, um die Attraktivität zu erhöhen. Beim traditionellen Wintersonnenwendfeuer konnte viel Altholz verbrannt werden, die Besucherzahlen waren aufgrund des schlechten Wetters gering. Es wurden zehn Vorstandssitzungen abgehalten und an vier Vereinsringsitzungen teilgenommen. Der Feuerwehrstammtisch wurde ebenfalls monatlich durchgeführt, hier warb er nochmals für eine Teilnahme. Mit einem Dank an die Gemeinde schloss er seine Ausführungen. Den Kassenbericht stellte Andreas Sauerhöfer vor. Der Feuerwehrverein konnte die hohen Ausgaben für die Restaurierung der Feuerwehrfahne von fast 10.000 Euro durch das Feuerwehrfest ausgleichen und im Jahr 2022 ein Plus von 688,70 Euro erwirtschaften. Der Kassenprüfer Joachim Eyrich bescheinigte das ordnungsgemäße Führen der Kasse. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Kreisbrandmeister Oliver Lukaschewitsch überbrachte Grüße von der Kreisinspektionsführung und lobte die gute Organisation und Durchführung des 151-jährigen Gründungsfestes. Er informierte darüber, dass der Leistungsmarsch entfalle, ein Termin für Bonnland stehe noch nicht fest. Die Jugendfeuerwehr lobte er für ihr Engagement und dankte den neuen Mitgliedern .

Bürgermeister August Weingart lobte die gute Jugendarbeit und dankte den Jugendlichen für ihren Einsatz. Er sicherte auch in Zukunft die Unterstützung der Gemeinde zu, sofern dies erforderlich sei. Er dankte der Jugendfeuerwehr für die Übernahme der Bewirtung beim Windparkfest, wobei rund 1000 Euro für die Jugend erwirtschaftet wurden, sowie dem Vorstand für die gute Durchführung des Gründungsfestes.

Marcel Paris stellte kur die Organisation die Helfer vor Ort vor und warb für eine Teilnahme und Unterstützung (103 Einsätze, 20 in Sulzthal ). Anton Hesselbach berichtete über eine mögliche Zusammenarbeit mit Hammelburg beim Ferienprogramm. Noah Fröhlich sprach nochmals die Mitgliederzahlen und Willi Diez einen Lehrgang zur Kettensägenausbildung an. Benjamin Volkmuth berichtete, die Sirene sei schlecht beziehungsweise gar nicht zu hören. Klaus Wüscher gab hierauf einen Einblick über die Möglichkeiten und den Stand der Technik von aktuellen Sirenen.

Als neues aktives Mitglied wurde Heiko Holzberger traditionell per Handschlag vom Kommandant in die Wehr aufgenommen. red