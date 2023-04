Der Vereinsring Arnshausen hatte sich Ende letzten Jahres dazu entschlossen, für das Dorf einen Defibrillator anzuschaffen, um in Notfallsituationen Leben retten zu können. Die Finanzierung erfolgte über die Crowdfunding-Initiative „Heimat fördern“ der VR-Bank Bad Kissingen eG. Insgesamt kam so über die Spendenaktion ein Betrag von 5615 Euro zusammen. Jetzt wurde der Defibrillator bei einem Spenderfest, zu dem sich rund 60 Bürgerinnen und Bürger einfanden, feierlich übergeben.

Der sogenannte AED ist am Feuerwehrgerätehaus in der Ortsmitte angebracht. Dort ist er zu jeder Tages- und Nachtzeit frei zugänglich und steht in unmittelbarer Umgebung zum Sportplatz und der Kirche. Darüber hinaus kann die Freiwillige Feuerwehr den Defibrillator auch mit zu ihren Einsätzen nehmen.

Irene Lotz und Franziska Horn von der VR-Bank überreichten symbolisch den Scheck an die Initiatoren des Vereinsrings. Thomas Schreiner vom ZTM (Zentrum Telemedizin Bad Kissingen) erklärte die Funktion des Defibrillators und demonstrierte die Vorgehensweise in einem Notfall. Die Handhabung eines Defibrillators könne jeder Interessierte an einer Puppe üben, sagte er. red