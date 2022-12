Am Dienstagvormittag ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Hammelburg innerhalb kurzer Zeit drei Verkehrsunfälle . Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten verletzt, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Der Gesamtschaden wird auf über 4000 Euro geschätzt.

Geparktes Auto angefahren

Eine Opel-Fahrerin blieb demnach um 9.40 Uhr in der Josef-Schultheis-Straße beim Rangieren mit der Anhängerkupplung ihres Fahrzeuges an der Front eines geparkten Daimlers hängen. Es entstand ein Schaden am geparkten Fahrzeug.

Kurz nach 10 Uhr touchierte eine 77-jährige Frau mit ihrem Pkw in der Straße „Am Bahnhof“ eine Hecke. Hierbei wurde lediglich die Hecke beschädigt. Der Sachschaden lässt sich derzeit nicht konkret beziffern.

Handbremse vergessen

Weniger Glück hatte ein Kurierfahrer dann gegen 10.50 Uhr, als er in Wittershausen vergessen hatte, die Handbremse seines Wagens anzuziehen. Das Auto machte sich selbständig und rollte gegen einen geparkten Pkw . Hier fiel der Schaden an beiden Fahrzeugen mit insgesamt ca. 3000 Euro deutlich höher aus, heißt es im Polizeibericht .

Der Unfallverursacher wurde mit einem Verwarnungsgeld belegt, berichtet die Polizei am Mittwoch. red