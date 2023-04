Die Kinderfeuerwehr in Wollbach entwickelt sich sehr gut, wie es in einer Pressemeldung der Feuerwehr heißt. Im April 2015 sei die Kinderfeuerwehr gegründet worden. Werbung für die Feuerwehr werde stets in den 3. Klassen gemacht. Bisher seien in acht Jahrgängen insgesamt 58 Kinder zur Kinderfeuerwehr gekommen.

Mit dem Erreichen des 12. Lebensjahres treten die Kinder dann in die Jugendfeuerwehr über, bisher in fünf Jahrgängen 38 Kinder. Die im Jahr 2015 eingetretenen Kinder kommen jetzt in die Zeit des Übertritts von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzmannschaft, dies geschieht mit 18 Jahren.

Die Verantwortlichen und Hauptausbilder der Kinderfeuerwehr sind Frank Wehner, Birgit Below und Erwin Below. Sie werden bei Bedarf von weiteren Kameradinnen und Kameraden unterstützt.

Aktuell sind 15 Kinder bei der Kinderfeuerwehr, davon drei Kinder von der Feuerwehr Frauenroth. Die anderen zwölf Kinder wohnen in Wollbach (sechs), Burkardoth (drei) und Zahlbach (drei).

Birgit Below, die Vereinsvorsitzende der Wollbacher Feuerwehr und zugleich auch Kreisfrauenbeauftragte in den Feuerwehren des Landkreises Bad Kissingen ist, zeigt sich sehr erfreut darüber, dass die Einschränkungen während der Corona-Pandemie vorüber sind und die Kinder bei der Feuerwehr wieder Spaß haben können. red