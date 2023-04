Die „Onderzeebootloods“ in Rotterdam werden Schauplatz der Stil Timbersports® World Trophy 2023: Am 10. Juni stellen 16 der besten Sportholzfäller der Welt im härtesten Format, das der Sport zu bieten hat, ihr Können unter Beweis. Mit dabei ist der Sinntaler und frühere Volkerser Danny Martin.

Zuvor greifen beim Kampf um den Titel der Rookie Weltmeisterschaft und des International Women Cup 2023 außerdem die weltbesten Nachwuchssportler und Athletinnen zu Axt und Säge, heißt es in einer Pressemeldung von Stihl Timbersports.

Aus deutscher Sicht wollen der dreimalige Deutsche Meister Danny Martin, Alrun Uebing und Nachwuchssportler Denny Vielwerth in ihren Leistungsklassen für Aufsehen sorgen. Von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. Juni, messen sich bis zu 60 internationale Athletinnen und Athleten in insgesamt vier Wettkämpfen. Neben der World Trophy, die den Höhepunkt des dreitägigen Timbersports® Gipfeltreffens markiert, werden die Rookie Weltmeisterschaft, der International Women Cup und als Abschluss die BeNeLux Meisterschaft ausgetragen.

Bei der World Trophy treffen 16 der besten internationalen Sportholzfäller in K.o.-Duellen aufeinander. Jeweils der stärkste Sportler aus Australien, Kanada, Neuseeland und den USA sowie zehn Athleten aus der Elite Europas sind am Start – dazu werden noch zwei Wildcards vergeben. In jedem Duell absolvieren die Teilnehmer vier Disziplinen am Stück – je zwei an der Axt und zwei an der Säge: Stock Saw, Underhand Chop, Single Buck und Standing Block Chop.

Der Schnellste aus jedem Duell zieht in die nächste Runde ein. Im großen Finale zwischen den beiden verbleibenden Athleten wird dann der Stihl Timbersports® Weltmeister im Trophy-Format ermittelt. Der amtierende Deutsche Meister und Vierte der Weltmeisterschaft 2022 , Danny Martin, startet als Außenseiter in das Medaillenrennen und hofft in Rotterdam für eine Überraschung zu sorgen. red