In diesen Tagen wurde Christel Fuß bei der VR-Bank in Bad Brückenau in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Sie sorgte als Reinigungskraft in all den Jahren dafür, dass die Filiale in Bad Brückenau immer ansprechend aussah. „Es war wie mein Wohnzimmer“, sagt die quirlige Rentnerin . Stets habe sie auch in ihrer Freizeit ein Auge auf das Bankgebäude gehabt. „Ich habe immer geschaut, dass nichts rumliegt und alle Fenster geschlossen sind!“

Der Leiter der Abteilung Bau und Raum, Eberhard Koch, dankte der scheidenden Kollegin für ihre Flexibilität und die sehr gute Zusammenarbeit. Zusammen mit ihrem Mann, Otto Fuß, der ein Dienstleistungsunternehmen für Reinigung leitet, hätte das Ehepaar immer Rücksicht auf die Belange der Genossenschaftsbank genommen.

Und „Sondereinsätze“ gab es viele im Laufe dieser langen Zeit, erinnerte Personalleiterin Beatrix Lieb : „Sie haben den Umzug vom Marktplatz in die Unterhainstraße in 1994 begleitet!“ Viele Extra-Schichten mussten eingelegt werden, bis alle Büros und Schreibtische, alle Treppenhäuser und die große Schalterhalle blitzblank waren. Auch 2015, als die Unterhainstraße komplett renoviert wurde, habe Christel Fuß viele Stunden damit verbracht, den Staub und Schmutz des Umbaus zu beseitigen. Ganz zu schweigen von den vielen zusätzlichen Veranstaltungen, die eine anschließende Reinigung nötig machten. „Wir waren mit Ihrer Arbeit immer sehr zufrieden“, wünschte Lieb der Rentnerin und ihrem Mann alles Gute für die nun vor ihr liegende Zeit. red