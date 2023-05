Wer am kommenden Mittwoch und Donnerstag durch das Weltbad Kissingen läuft, wird an verschiedenen Stellen ein Kamerateam aus England sehen. Globetrotter TV, der englischsprachige TV Kanal für Reise- und Tourismusenthusiasten, dreht in Bad Kissingen . Die Moderatorin Ellen Coughlan wird viele bekannte, aber auch versteckte Highlights, die die Welterbekoordination der Stadt Bad Kissingen ausgewählt hat, auf ihre eigene Weise anmoderieren. „Mit dem Filmformat erhoffen wir uns, noch mehr englischsprachige Reisende auf Bad Kissingen und das Welterbe der Great Spa Towns of Europe aufmerksam zu machen. Zudem ist es ein gemeinsames Projekt mit den elf Great Spa Towns of Europe. Ziel ist es, eine Episode aus jeder Stadt zeigen zu können“, sagt Welterbemanagerin Anna Maria Boll, die das englische Team federführend betreut, laut Pressemeldung.

Und noch etwas Besonderes gibt es: Es heißt nicht „Vorsicht, hier wird gefilmt“. Hier heißt es: Sprich mich an, sprich mit mir und sage mir, was in Bad Kissingen außergewöhnlich und erlebenswert ist. Der Film wird zunächst auf Sky in Großbritannien ausgestrahlt, dann in den USA und Großbritannien auf Amazon Prime. Zudem sind die Episoden auf Youtube und der Globetrotter-TV-Webseite einsehbar. red