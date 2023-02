Will Jacobs und seine junge Band begeisterten auf der Piano-Bühne Oberthulba am Freitag vor vollem Haus, wie es in einer Pressemeldung heißt. Blues , Shuffel, modern Rock-Blues und Funky Soul waren an dem Abend angesagt. Will überzeugte durch Gesang, American Entertainment und hervorragendes Gitarrenspiel. Seine kernigen Solis veranlassten die Fans immer wieder zu spontanem Beifall. Christian Keymer glänzte am Nord-Piano mit kreativem Spiel und Soundkombinationen. Orgel, Fender Rhodes, Moog und E-Piano-Sounds passten gut zu den Gitarrenklängen der beiden Amerikaner Will und Sef Rosen. Brian Sauls spielte druckvoll am Schlagzeug und brachte das Hand-Made-Drumset aus Obereschenbach bestens zur Geltung. Bassist Arne Imig groovte hervorragend mit den bluesigen Standards wie „Kansas-City“ oder „I wish“, heißt es in der Pressemeldung weiter.

Im ersten Teil wurden die Titel „Swagisch“, „Too much“, „Change the world“, „Ready to live“, „Dirty Dog“ und anderes mit großsem Beifall begleitet. Im zweiten Teil wurden dann die Titel „Straighten it out“, „I wish“, „Kansas City“, „Sounds like a party“ und „Goodfishblues“ gespielt. Den Titel „Back at the Chicken Shake“ spielte die Band zusammen mit Peter Kleinhenz am Flügel. Nach zwei Zugaben endete der Abend mit Standing Ovations und tanzendem Publikum. red