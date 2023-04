Nach dem ersten Ausflug des JUZ nach der Corona-Pandemie zum Schwarzlichtgolf nach Schweinfurt 2022 boten die Fuchsstädter Jugendbeauftragten Stefanie Schneider und Tobias Pfülb erneut eine gemeinsame Unternehmung an.

Dieses Mal hieß es „Jump! Jump!“ Und so konnten 15 Jugendliche zwei Stunden in einer Trampolinhalle in Würzburg auf dem Airtrack Hindernisparcours, dem Main Court, der Slackline, dem High Jump, dem Ninja-Warrior-Parcours, an der Buzzerwand, der digitalen Kletterwand „ValoClimb“, dem Trapez sowie auf dem Airbag oder beim Dodgeball verbringen. Es gab viele verschwitzte, lachende Gesichter, etliche akrobatische Könner sowie viele „Höhenflüge“ mit „Schmetterlingen im Bauch“. Am Schluss waren sich alle einig, dass das Austoben richtig Spaß gemacht hat und eine Wiederholung in Zukunft dringend nötig ist. red