Ohne Probleme liefen die Neuwahlen beim FC Frankonia Wittershausen . Das Team um den Vorsitzenden Jürgen Weigand stellte sich geschlossen zur Wiederwahl. Mit der Anmeldung einer eigenständigen ersten Mannschaft zum Spielbetrieb steht jetzt einer großen Feier zum 100-jährigen Vereinsjubiläum im Jahr 2024 nichts mehr im Weg.

Großes Lob hat der FC Wittershausen für seine Rückkehr in die Eigenständigkeit bekommen. Nach den erwarteten sportlichen Anlaufschwierigkeiten konnte die Mannschaft um Trainer Jan Katzenberger zuletzt noch drei Siege einfahren.

Stolze 40 Jahre kickt Vorstandsmitglied Bernd Veth für den FC Frankonia Wittershausen . Zu seinem 50. Geburtstag erhielt der Vorzeigefußballer ein kleines Präsent vom Vorstandsgremium.

Pascal Zimmermann und Jan Katzenberger waren die Initiatoren für die neue FC-Mannschaft. Lob zollte Weigand auch dem SV Aura, der den Wittershäusern keine Steine in den Weg gelegt habe. Seit 2012 kooperiert man mit dem Nachbarverein im Jugend- und Seniorenfußball. Dass ausgerechnet das erste Punktspiel gegen den SV Aura stattfand, war kurios. Wittershausen verlor mit 2:5, aber Lucca Glöckler und Pascal Zimmermann werden als die ersten Torschützen in die FC-Geschichtsbücher eingehen.

Über die hohen Fixkosten sowie zahlreiche Neuanschaffungen wie Winterjacken für die Auswechselspieler, einen neuen Gasofen im Sportheim, Trainingsbälle, Tornetze und einen Markierungswagen für den Spielbetrieb berichtete Kassier Michael Bahn. Dank einem funktionierenden Sportheimbetrieb und sehr gut besuchten Veranstaltungen konnte das finanziert werden.

Am 9. Juni des vergangenen Jahres wurde die Meldung zum Spielbetrieb beim Bayerischen Fußballverband abgegeben, berichtete Schriftführer Christian Sell. Nur 16 Spieler standen zur Verfügung, ein Wagnis also. Inzwischen sei der Kader auf 31 Spieler angewachsen. Vorstandsmitglied Sebastian Zink sei mit 15 Treffern Torschützenkönig beim SV Aura II , so Sell. Er erinnerte an die tolle Zuschauerkulisse bei den Heimspielen. Die Mannschaft von Jan Katzenberger belege zur Zeit mit 21:61 Toren und neun erreichten Punkten zwar den letzten Platz, doch das solle sich noch bis zum Rundenende ändern.

Nach seinem Jahresbericht lobte der Vorsitzende Ehrenvorsitzenden Kurt Weigand für sein großes Engagement in Sachen Pflege des Rasens und der Sportplatzaußenanlage.

Und so sieht der aktuelle Vorstand aus: 1. Vorsitzender Jürgen Weigand, 2. Vorsitzende Nicole Zink, 1. Kassier Michael Bahn, 2. Kassier Simone Weigand, 1. Schriftführer Christian Sell, 2. Schriftführerin Natascha Back, Abteilungsleiter Fußball Rainer Wüscher. Beisitzer sind Bernd Veth, Hans Melzer, Hannah Weigand, Sebastian Zink und Stefan Bahn. Die Kasse prüfen Marcus Glöckler und Pascal Zimmermann.

Für den Trainingsbetrieb muss sich dringend etwas an der Flutlichtsituation ändern, hieß es in der Versammlung. Die beweglichen Jugend-Tore sollen mit neuen Rollen versehen werden und im Sportheimdienst soll es eine bessere Rotation geben. hsu