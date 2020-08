Autos fahren aufeinander

Drei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Mittwoch auf der Maintalautobahn (A 70) nahe der Anschlussstelle Haßfurt/ Theres.

Zu dem Verkehrsunfall wurde die Feuerwehr Haßfurt am Mittwochmittag gerufen. Zwei Autos waren laut Feuerwehrangaben aufeinander aufgefahren, als die Fahrer einen auf dem Standstreifen stehenden Pannen-Lastwagen passieren wollten. Beide Fahrer konnten ihre demolierten Autos auf dem Standstreifen und der Überholspur zum Stehen bringen.

Die Feuerwehr Haßfurt sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher, nahm auslaufende Betriebsstoffe auf und schob eines der Fahrzeuge von der Überholspur auf den Standstreifen. Außerdem wurde der Rettungsdienst bei der Betreuung der drei Verletzten unterstützt.

Anfangs war die Autobahn in Richtung Schweinfurt komplett gesperrt, so dass sich ein Stau bildete. Später wurde der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. red