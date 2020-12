In der Sutristraße in Gaustadt wurde zwischen vergangenem Sonntag und Montag die linke Fahrzeugseite eines dort geparkten schwarzen VW Arteon zerkratzt. Der unbekannte Täter richtete Sachschaden von etwa 3000 Euro an. Die Polizei bittet unter Telefon 0951/9129-210 um Hinweise.

Beim Wendemanöver

nicht aufgepasst

Am Dienstagmorgen ereignete sich am Rhein-Main-Donau-Damm ein Verkehrsunfall, weil eine Opel-Fahrerin dort ihr Fahrzeug wenden wollte und dabei gegen die Front einer Ford-Fahrerin stieß. An beiden Autos entstand Sachschaden von etwa 2400 Euro.

Eisenstange herausgerissen

Am Dienstag wurde die Polizei darüber informiert, dass von einem Privatparkplatz in der Oberen Königstraße mutwillig eine Vierkant-Eisenstange, welche mit Schrauben an eine dortige Fassade gedübelt war, herausgerissen wurde. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen.

Unbekannte vergreifen sich an BMW

Zwischen vergangenem Sonntagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, 9 Uhr, wurde in der Memmelsdorfer Straße die Seitenscheibe eines geparkten weißen BMW eingeschlagen. Der oder die Täter durchwühlten das Fahrzeug, gestohlen wurde allerdings nichts. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen. pol