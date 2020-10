Aus dem Staub machte sich eine bislang unbekannte Unfallfahrerin am Dienstagnachmittag, nachdem sie gegen ein geparktes Auto gefahren war. Eine 27-Jährige Coburgerin hatte am Dienstag kurz vor 14 Uhr eine Frau beim Ausparken im Kanonenweg in der Nähe einer Baustelle beobachten können. Dabei hatte die Fahrerin sichtlich Probleme beim Rückwärtsfahren. Erst später fiel der Zeugin ein Schaden in Höhe von ungefähr 500 Euro an ihrem Seat auf, der an der Unfallstelle geparkt war. Offenbar ist die Unfallfahrerin beim Ausparken gegen das Auto der 27-Jährigen gefahren und fuhr anschließend mit einem weißen Kastenwagen mit Bamberger Kennzeichen sowie einer Aufschrift in roten Buchstaben davon. Hinweise auf die Unfallflüchtige und deren Kastenwagen nimmt die Polizei in Coburg, Telefon 09561/6450, entgegen. pol