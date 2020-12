Die Kreisstraße BA 22 von Vorra in Richtung Weiher befuhr am Dienstag gegen 6.45 Uhr ein 40-jähriger Audi-Fahrer. Er scherte nach links zum Überholen aus, um einen vor ihm fahrenden Pkw und noch einen davor befindlichen Lkw zu überholen. Als der Audi-Fahrer neben dem Pkw war, scherte dieser ebenfalls nach links zum Überholen aus. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Audi-Fahrer nach links ins Bankett aus, touchierte dabei zwei Leitpfosten und fuhr dann wieder zurück auf die Fahrbahn. Ohne sich um den Schaden am Audi in Höhe von circa 2100 Euro zu kümmern, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Pkw handeln. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizei-Inspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen. pol