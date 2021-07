Rund 1000 Euro Sachschaden entstand, als ein 23-Jähriger am Samstagabend in der Ysenburgstraße beim Einparken einen Verkehrsunfall verursachte. Nach Angaben der Polzei war das Auto des Fahrers beim Einparken an der leicht abschüssigen Straße rückwärts gerollt und prallte auf einen dort bereits geparkten Pkw.