Schlüsselfeld vor 12 Stunden

Unfall

Auto kommt über Bachlauf zum Stehen

Leichte Verletzungen zog sich eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Heuchelheim, einer Gemeinde in Schlüsselfeld, zu. Die Fahrerin durchquerte die Ortsdurchfahrt, als ein M...