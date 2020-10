Mehr als nur einen Schutzengel hatten ein drei Jahre alter Junge und sein Vater bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagabend in der Coburger Innenstadt, bei dem sie ein Auto zum Glück nur streifte. Wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet, war der Mann wenige Minuten nach 18 Uhr mit seinem dreijährigen Buben zu Fuß auf dem Gehweg in der Hindenburgstraße unterwegs, als sich das Kind plötzlich losriss und schnurstracks auf die Straße rannte. Der Vater eilte seinem Kind noch hinterher, um es festzuhalten, erwischte es aber nicht. Ein auf der Hindenburgstraße fahrender 48-jähriger Ford-Fahrer erkannte die Gefahr, reagierte schnell und leitete ein Ausweichmanöver ein, so dass er Vater und Sohn nur noch streifte. Dennoch fielen der Bub und sein Papa auf den Asphalt und zogen sich Platzwunden an ihren Köpfen zu. Sie kamen ins Klinikum. pol