Der Forchheimer Kellerwald ist der wohl "größte Biergarten der Welt" und sicherlich einer der schönsten - das meint nicht nur die Stadtverwaltung, auch die Forchheimer selbst zählen ihren Kellerwald und das Annafest mit Stolz zu den Wahrzeichen Forchheims.Wie aber kann das Kellerwaldgelände zukünftig aufblühen? Wo liegen heute die Stärken, wo die Schwächen des Kellerwaldes? Mit der Umfrage "Meine Keller-Idee" sind nun alle dazu aufgerufen, per Postzuschrift oder E-Mail ihre "Keller-Idee" mitzuteilen.

Über 20 Bierkeller auf 20 000 Quadratmetern unter schattenspendenden Bäumen bieten in Forchheim heimische Bierspezialitäten und fränkische Küche. Für den Tourismus hat der Kellerwald große Bedeutung.

Im Sommer letzten Jahres begann der damalige "Annafest- Bürgermeister" Franz Streit die Entwicklung einer ganzheitlichen Kellerwaldkonzeption. Hier möchte nun sein Nachfolger, Bürgermeister Udo Schönfelder, anknüpfen. Zunächst fand Anfang Juli 2020 eine Begehung mit Mitgliedern der Stadtratsfraktionen, Mitarbeitern der Stadtverwaltung und externen Experten statt.

Bei den Besichtigungen der oberen und unteren Keller erfolgte eine erste Bestandsaufnahme: Pächtern und Wirte kamen mit Wünschen und Anregungen zu Wort. Vor Ort wurden Gespräche geführt, Nöte und Wünsche kommuniziert.

Auf Grundlage dieser Besichtigungen, vorhandener Dokumentationen und rechtlicher Aspekte soll nun unter den sich ergänzenden, teilweise allerdings auch konkurrierenden Aspekten Attraktivität, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit eine aktuelle Stärken-Schwächen-Analyse entwickelt werden. Wesentlicher Bestandteil einer solchen Analyse muss aber die Meinung der Öffentlichkeit sein, ist Bürgermeister Schönfelder überzeugt.

In einem Aufruf im kommenden Stadtanzeiger Nr. 19 fordert Bürgermeister Udo Schönfelder zu reger Beteiligung an der Umfrage "Meine Keller-Idee" auf: "Mir ist es wichtig, neben Stadtrat und Verwaltung auch Sie persönlich zu beteiligen und Ihnen die Möglichkeit zu geben, mir bis zum 15. Oktober 2020 Ihre Anregungen zur kurz-, mittel- oder langfristigen Optimierung unseres Keller- und Annafestgeländes zukommen zu lassen. Hierbei können sämtliche Themen angesprochen werden, es gibt keine Grenzen und kein Denkverbot - Offenheit und Kreativität sind gefragt! Eine Jury wird die interessantesten Vorschläge auswählen und prämieren."

Die Vorschläge können unter Adressangabe gerichtet werden an meine-kelleridee@forchheim.de oder mit Stichwort "Meine Keller-Idee" bis zum 15. Oktober per Post geschickt werden an die Stadt Forchheim, Bürgermeister Udo Schönfelder, Schulstraße 3 in 91301 Forchheim. red