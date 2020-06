Auf zum Lehrgarten

Der ADFC veranstaltet am Sonntag, 21. Juni, eine Tour zum Kreislehrgarten nach Oberhaid. Die Teilnehmer radeln vorwiegend auf Rad- und Flurbereinigungswegen von Pettstadt bis Kolmsdorf durchs Aurachtal. Danach geht es ein paar Meter aufwärts nach Tütschengereuth, um von dort hinunter nach Weiher zur Mittagseinkehr zu rollen. Anschließend fahren die Radler nach Oberhaid in den Kreislehrgarten, wo sie allerhand Wissenswertes über Kräuter und Blumen erfahren. Eventuell ist es dort möglich, Kaffee und Kuchen zu genießen. Ein Mundschutz ist mitzunehmen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung erwünscht. Ansprechpartner hierfür ist Heidi Kintscher (Telefon 0951/38581). Die Strecke ist ungefähr 58 Kilometer lang und geeignet für Alltagsradler. Treffpunkt zur Abfahrt ist um 10 Uhr am Gabelmann in Bamberg. red