Geburtstags-Kaffee- klatsch unter Damen im Seniorenalter auf einer Terrasse in Forchheim - alles den Corona-Vorschriften gemäß. "Hübsch ist sie, die Jubilarin", stellt eine Besucherin fest. "Sie war auch als Mädchen hübsch und deshalb habe ich sie geheiratet", lacht der Ehemann. Eine stets fröhliche und schlagfertige Besucherin meint: "Ich weiß nicht, ob ich hübsch bin. Das hat mir mein Mann nie gesagt." Allgemeines Erstaunen am Tisch: "Aber du bist doch hübsch"." Darauf die Frau: "Mein leider schon verstorbener Mann sagte immer: Du lachst so viel. Davon bekommst du Falten." Aber irgendwie schon war das auch eine Liebeserklärung.