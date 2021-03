Die Endgeräte für die digitale Alarmierung der Feuerwehren werden noch in diesem Jahr geliefert. Das hat Bürgermeister Gerhard Schneider (CSU) in der jüngste Gemeinderatssitzung mitgeteilt.

Der Vorplatz an der Aussegnungshalle in Himmelkron soll nicht nur saniert, sondern grundlegend neu angelegt werden. Ottmar Schmiedel (SPD) hatte dazu eine klare Meinung: "Wenn, dann machen wir schon was Gescheites!" Saniert wird ferner die Treppenanlage am gemeindlichen Schwimmbad. Der Bürgermeister bezifferte die Kosten auf rund 2000 Euro.

Falsch wiedergegeben

Uwe Täuber (CSU) kritisierte, dass die "Bürgerliste Zukunft Himmelkron" Protokolle öffentlicher Sitzungen an den Bekanntmachungstafeln in der Gemeinde befestigt habe. Einige Wortbeiträge seien falsch wiedergegeben worden. Er forderte dazu auf, in Zukunft sachlich und wahrheitsgemäß zu berichten. Täuber verlangte auch eine Korrektur.

Peter Aßmann (SPD) bedauerte, dass die Gemeinde einige erfolgreiche Projekte der zurückliegenden Monaten nicht öffentlichkeitswirksam dargestellt habe. "Wir haben vieles vorzuweisen, das wunderbar gelungen ist. Ich bitte darum, dass das in Zukunft gemacht wird." Der Dritte Bürgermeister verwies hier auf das Tor am Friedhof Himmelkron, die Bahnhofstraße oder die Bernecker Straße. Sebastian Herrmann (CSU) bat die Verwaltung in diesem Zusammenhang, ihm für die Veröffentlichung auf der Facebook-Seite der Gemeinde entsprechende Infos zu geben. Rei.