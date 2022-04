"Manege frei" heißt es ab Samstag, 16. April, zwei Wochen lang im Zirkus Henry auf dem Gelände des Blaicher Sportclubs in der Hofer Straße. Nach zwei Jahren ist der Zirkus Henry, nach eigenen Angaben einer der traditionsreichsten Zirkusse Europas mit 200-jähriger Geschichte, endlich wieder auf Tour. Und das mit einem ganz neuen Showkonzept voller Magie, Romantik und Nervenkitzel. Atemberaubende Luftakrobatik hoch unter der Zirkuskuppel, rasante Tempo-Artistik und pfiffige Clowns wechseln sich ab mit prächtigen Tiergruppen in vertrauensvoller Dressur.

Alle Mitwirkenden des Zirkus Henry haben die lange Pause genutzt, um an einem neuen Showkonzept zu feilen: Märchenhafte Kostüme, farbenprächtiges Licht und stimmungsvolle Effekte geben jetzt den Rahmen für die Highlights der Show. Dazu zählen auch die imposante Kamel-Karawane aus der Mongolei, Kautschuk-Akrobatik in chinesischer Tradition, feuriger Flamenco-Seiltanz und stolze Pferde in mehreren Gruppen.

Seit seiner Gründung im Jahr 1812 in Breslau hat der Zirkus Henry viele Höhen und Tiefen erlebt. Im Ersten Weltkrieg waren die Pferde für die Kavallerie beschlagnahmt worden und mehrfach hatten Orkanstürme die Zelte zerfetzt. Vorstellungen gab es vor Fürsten und Herzögen ebenso wie vor Verwundeten in Lazaretten während der Kriege. "Aber gespielt haben wir immer, seit 210 Jahren. Es ging einfach immer weiter, über neun Generationen waren wir immer unterwegs", erinnert sich Zirkusdirektor Georg Frank. "Erst Corona hat uns zwei Jahre an einem Ort festgehalten".

Zirkus Henry gastiert vom Samstag, 16. April, bis Sonntag, 1. Mai, auf dem Gelände des Blaicher Sportclubs in Kulmbach. Vorstellungen sind täglich um 17 Uhr, Sonntag um 14 Uhr. Mittwoch und Donnerstag sind Familientage, an dem Erwachsene Kinderpreise bezahlen. Am Dienstag findet keine Vorstellung statt. Tickethotline 0152/53222806. Vorverkauf nur an der Zirkuskasse. www.circus-henry.de. des