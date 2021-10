Mitte Juli wurden Teile von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz von einer Flutkatastrophe heimgesucht. Zahlreiche Tote und Verletzte waren zu beklagen. Immer noch werden Menschen vermisst. Häuser, Straßen, Brücken wurden von den Wassermassen fortgerissen, die Strom-, Gas- und Trinkwasserversorgung brach zusammen. Zahlreiche Menschen verloren ihr gesamtes Hab und Gut. Monate später leben die Menschen in den betroffenen Gebieten in Notunterkünften und sind von Zukunftsängsten geplagt.

Viele Helfer und Helferinnen und Organisationen haben schnell und unbürokratisch im Katastrophengebiet geholfen. Und tun dies weiterhin.

Aber auch im Landkreis Coburg wollen Menschen den Opfern der Katastrophe helfen. So hat die Stadt Bad Rodach ein weiteres Benefizkonzert am Sonntag, 17. Oktober, um 17 Uhr im Festsaal im Haus des Gastes organisiert. Die Coburger Pianistin Annerose Röder wird Melodien aus Operette und Musical spielen. Claus Weigand, Kreisbereitschaftsleiter des BRK Coburg, wird von seinen Eindrücken und Erfahrungen aus dem Unglücksgebiet berichten. Die Spende soll im Anschluss an das Konzert an das BRK Coburg übergeben werden. Das Geld kommt ausschließlich den Betroffenen der Flutkatastrophe zugute, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Bad Rodach.

Aufgrund der aktuellen Situation ist eine Anmeldung zum Konzert notwendig. Die Anmeldung läuft über die Gästeinformation Bad Rodach telefonisch unter 09564/1550 oder per E-Mail an gaesteinfo@bad-rodach.de. red