Annafest-Krügla als Corona-Ausgabe

"In diesem Jahr ist alles anders!", heißt es auch von den traurigen Fans des Forchheimer Annafestes, das dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Eins bleibt aber: Das Annafest-Krügla 2020 für Feierfreudige und Sammler ist auch heuer erhältlich und zwar ab sofort!

Der Forchheimer Maler und Grafiker Harald Hubl hat auf dem farbenfrohen "Seidla-Festkrügla" zum Ausdruck gebracht, wie sehr alle das beliebte Volksfest auf den Forchheimer Bierkellern vermissen: So sind leere Bierbänke im Kellerwald zu sehen und ein trauriger Wirt, der vergebens auf Kundschaft wartet.

"Corona" im Baum

Die Franken- und die Forchheim-Fahne wehen im Wind, in einen Baum ist der Schriftzug "Corona" geritzt. Dieser "Corona-Krug" dürfte ein ganz besonderes Sammlerstück werden.

Der Förderkreis Kaiserpfalz e.V. gibt ab sofort das Sammlerobjekt mit Annafest-Motiv heraus, die Herstellungskosten übernimmt die Sparkasse Forchheim, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Limitierte Auflage

Wer den Festkrug haben möchte, sollte sich beeilen, denn die Auflage ist limitiert. Der Krug kann dienstags bis sonntags zu den Öffnungszeiten (10 bis 17 Uhr) an der Kasse des Pfalzmuseums Forchheim (Kapellenstraße 16) und in der Tourist-Information in der Kaiserpfalz (Kapellenstraße 16, Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr) für 15 Euro erworben werden. Mitglieder des Förderkreises zahlen 10 Euro. red