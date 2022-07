Die Anmeldefrist für das Ferien-Spass-Programm der Stadt Bad Kissingen

ist angelaufen. Es umfasst heuer mehr als 200 Veranstaltungen sowie viele Ausflüge und Fahrten. Darunter sind beispielsweise wieder die beliebte Familienfahrt, die dieses Jahr in den Dinopark nach Rehburg-Loccum geht, sowie die Jugendfahrt ins Phantasialand nach Brühl.

Auch Tagesfahrten finden wieder einen Platz im neuen Programm. Neben einem Ausflug ins Maislabyrinth nach Dittlofsroda, geht es zudem noch zum Fußballgolf, zu einem Lasertag sowie zu den Scherenburgfestspielen nach Gemünden.

Wer kreativ werden möchte, hat die Möglichkeit, an einem breit gefächerten Angebot an Mal- und Bastelkursen sowie Nähkursen teilzunehmen. Auch Technikbegeisterte kommen nicht zu kurz: Mit der Fahrt in die Wissenswerkstatt nach Schweinfurt können alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein eigenes Propeller- oder Solarfahrzeug bauen.

Auch der Automobilclub Bad Kissingen mit seinem Jugend-Fahrrad-Turnier ist in diesem Jahr wieder dabei und zeigt mit einem praxisnahen Übungsprogramm und einem 200 Meter langen Parcours, wie man sich als Radfahrer sicher im Straßenverkehr verhält.

Stand-up-Paddling, Selbstverteidigungs- und Tenniskurse, Tanzveranstaltungen, ein Naturquiz, ein Ski-Biathlon, ein Gitarrenkurs, ein Kalligrafie-Kurs sowie ein Kinder-Flohmarkt sind nur einige Beispiele aus dem diesjährigen Ferien-Spass-Programm.

Zudem wird in diesem Jahr drei Wochen lang im Jugend- und Kulturzentrum eine Ferienbetreuung mit wöchentlicher Anmeldung organisiert, teilt die Stadt der Presse mit.

Programm online erhältlich

Das komplette Ferienprogramm gibt es online unter www.badkissingen.de/ferienprogramm. Die Anmeldung ist ab dem 6. bis zum 17. Juli unter www.badkissingen.ferienprogramm-online.de möglich. Nachmeldungen sind auch bis zu zwei Wochentage vor der jeweiligen Veranstaltung möglich, aber logischerweise nur, wenn diese noch nicht ausgebucht ist, und zwar unter Tel.: 0971/ 80 74 301 oder per E-Mail an jugfamsoz@stadt.badkissingen.de. red