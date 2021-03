Mit dem Ende der dreijährigen dualen Ausbildung haben fünf Absolventen aus Oberfranken ihr Ziel erreicht: den qualifizierten Abschluss im Garten- und Landschaftsbau. Die jungen Leute werden dringend benötigt, denn die grüne Branche boomt, auch in Zeiten von Corona.

Den frischgebackenen Fachkräften wird ihre Ausbildung in besonderer Erinnerung bleiben. Coronabedingt kam es immer wieder zu Einschränkungen im Berufsschulunterricht und in der überbetrieblichen Ausbildung. Außerdem konnte der Arbeitsalltag in den Lehrbetrieben teilweise nur eingeschränkt erfolgen.

Dennoch haben die Landschaftsgärtner mit großem Engagement der Pandemie getrotzt und auch die letzten Herausforderungen erfolgreich bewältigt: die schriftlichen Abschlussprüfungen am Beruflichen Schulzentrum in Höchstädt an der Donau sowie die praktischen und mündlichen Abschlussprüfungen an der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Bamberg.

Die besten Noten in den Frühjahrsabschlussprüfungen erzielte André Bayerlein vom Ausbildungsbetrieb es Plan + GartenWerkstatt GmbH in Neudrossenfeld.

"Im Namen unseres Berufsstandes gratuliere ich allen Absolventen. Sie haben ihr umfangreiches Fachwissen, ihr handwerkliches Können und ihr Durchhaltevermögen unter Beweis gestellt. Darüber hinaus danke ich allen Beteiligten, die in dieser schwierigen Zeit an der Ausbildung der jungen Frauen und Männer mitwirkten", betont Stefan Weiß, Regionalvorsitzender Oberfranken beim Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern. "Sehr gerne hätten wir mit der traditionellen Freisprechungsfeier den Abschluss gebührend gewürdigt. Aus den bekannten Gründen sei dies nicht möglich. Als Wertschätzung spendieren wir den frischgebackenen Landschaftsgärtnern ein Polo-Shirt mit Verbandssignum als Willkommensgeschenk."

Der Ausbildungsabschluss ist eine ausgezeichnete Basis für eine Zukunft im Garten- und Landschaftsbau. Während in vielen Berufen heute mancher von Kurzarbeit betroffen ist, sind ausgebildete Landschaftsgärtner gefragter denn je. Mit den Kontaktbeschränkungen hat die Bedeutung der Branche nochmals einen ordentlichen Schub erhalten. So sehen Gartenbesitzer ihre grüne Oase aus einem neuen Blickwinkel, Gewerbetreibende investieren in grüne Außenanlagen und auch öffentliches Grün hat bei den Bürgern an Stellenwert gewonnen. red