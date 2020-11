Heizen mit erneuerbaren Energien - diesen Trend greift das Centrale Agrar-Rohstoff Marketing- und Energie-Netzwerk (Carmen) auf und beleuchtet in zwei kostenlosen Web-Seminaren die Möglichkeiten der Wärmepumpentechnologie in Kombination mit Photovoltaik am Mittwoch, 11. November, und in Kombination mit Solarthermie am Dienstag, 15. Dezember. Viele Häuser verfügen bereits über eine Wärmepumpe zur Wärmegewinnung und eine PV-Anlage für eigenen Strom vom Dach. In den meisten Fällen werden die beiden Systeme jedoch nicht miteinander verbunden. Beide Online-Veranstaltungen richten sich insbesondere an Hausbesitzerinnen und -besitzer sowie alle fachlich und inhaltlich Interessierten. Teilnehmer können online schriftlich Fragen an die Referenten stellen. Zugangsvoraussetzung für die Teilnahme an der Webkonferenz ist ein PC oder Notebook sowie eine gute und stabile Internetverbindung. Über einen Livechat können die Teilnehmer schriftlich Fragen stellen. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Interessierte auf www.carmen-ev.de. red