Altendorf ist schuldenfrei

Einstimmig verabschiedet hat der Altendorfer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Haushalt 2020. Kämmerin Anja Weinig legte dem Gremium ein ausführliches Informations- und Zahlenwerk vor, das insbesondere für die neuen Gemeinderäte auch die Zahlen für das Haushaltsjahr 2018 und 2019 beinhaltete. Wie belastbar die aktuellen Prognosen und Haushaltsansätze angesichts der Corona-Pandemie sind, das wird letztendlich erst die Jahresrechnung 2020 zeigen.

Deutliche Steigerung

Für 2020 wurde für die Gemeinde Altendorf ein Haushalt von 8 077 529 Euro aufgestellt. 2019 belief sich das Haushaltsvolumen auf 6 551 862 Euro. Der aktuelle Haushalt gliedert sich in den Verwaltungshaushalt mit 4 475 049 Euro und den Vermögenshaushalt von 3 602 480 Euro.

Die Grundsteuer A liegt in Altendorf bei 330 Prozent von Hundert. Die Grundsteuer B bei 330 Prozent von Hundert und die Gewerbesteuer bei 350 Prozent von Hundert. Die Gewerbesteuer ist in Altendorf nach dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die wichtigste Einnahmequelle für die Kommune. Für das laufende Haushaltsjahr wurden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von einer Million Euro veranschlagt. Durch die Folgen der Corona-Pandemie besteht hier eine große Unsicherheit, wie hoch die finanziellen Einbußen und damit die finanzielle Belastung für den Gemeindehaushalt tatsächlich sein werden. Die Planungen für den Anteil der Kommune an der Gewerbesteuer liegen bei 1 349 920 Euro. Auch diese Zahlen werden durch die Auswirkungen der Corona-Krise, insbesondere durch die Kurzarbeit, betroffen sein.

Die Personalausgaben erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rund 176 000 Euro auf 1,5 Millionen Euro. Die Erhöhung ist bedingt durch eine Stellenmehrung und Tariferhöhungen. Die Gemeinde Altendorf beschäftigt aktuell 33 Mitarbeiter. Sieben sind in der Gemeindeverwaltung, drei im Bauhof, 22 in der Kindertagesstätte und einer in der Gebäudereinigung beschäftigt. Die Ausgaben für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand steigen auf 968 860 Euro.

Vielfältige Bauvorhaben

Altendorf plant Ausgaben für Baumaßnahmen von insgesamt 2 871 019 Euro. Davon entfallen auf den Tiefbau 1 785 576 Euro und auf den Hochbau 1 085 441 Euro. So sind unter anderem 968 500 Euro vorgesehen für die Erschließung des Baugebiets "Haidwiesen", 801 100 Euro für den Bauhof, 500 000 Euro für den Erwerb von Grundstücken, 390 550 Euro sind für die Bauleitplanung, 123 000 Euro für die Erweiterung Rathaus/Bürgerhaus und 91 500 Euro für die Erschließung des Gewerbegebiets "Königsfelder".

Kredite sind nicht nötig

Die Gemeinde Altendorf hat derzeit keine Schulden. Die geplanten Investitionen können ohne Kreditaufnahme bewältigt werden. Im Haushaltsjahr 2020 werden keine Haushaltsreste aufgrund der Jahresrechnung 2019 gebildet. Die Rücklagen im Haushaltsjahr 2020 sind stabil. In den Vorjahren beliefen sich diese auf rund 4,9 Millionen Euro.

Die Kämmerin mahnte eine sparsame Haushaltsführung an, insbesondere im Hinblick auf die kommenden Ausgaben der Gemeinde für den viergleisigen Bahnausbau. Eine "solide und generationsgerechte Finanz- und Haushaltspolitik" sollte fortgesetzt werden, "um auch in der Zukunft die notwendigen Spielräume für die anstehenden Projekte zu schaffen".