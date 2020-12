Sebastian Schanz

Quer durch den Grünen Markt, vorbei am Gabelmann und sogar mitten durch den Bogen des Brückenrathauses: Die Bamberger Tram-Bahn fuhr ab November 1897 immerhin 25 Jahre lang durch die Stadt. Mitte der 1930er Jahre wurden die Schienen wieder abgebaut. Die historischen Bilder verblüffen. Wer hätte damals gedacht, dass die alte Bimmelbahn hundert Jahre später ein Touristenmagnet wäre - und vielleicht sogar manches städtische ÖPNV-Problem charmant lösen würde?

In den 50ern hat der Auto-Boom dann alles überrollt, wie das Foto vom Maxplatz zeigt, der zum Parkplatz umfunktioniert wurde. Zwei Fotos, die surreal wirken, aber echte Zeitzeugnisse sind. Wer heutzutage ein Foto vom Berufsverkehr-Stau in der Langen Straße schießt, sollte es gut archivieren. Es könnte in 100 Jahren ebenso als surreales Zeitzeugnis wirken. Fotos von maskierten Menschen hoffentlich auch.

Übrigens gibt es mehrere interessante historische Fotobücher über Bamberg, die auch als Geschenk taugen, darunter "Die Straßenbahn kommt: Die Geschichte der Bamberger Tram", "Tilligs Stadtbilder" oder auch "Bamberg in historischen Fotografien".