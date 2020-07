Alles zu Sonnenenergie und Wärmepumpe

Die Sonnensaison startete vielversprechend für alle Photovoltaik-Anlagenbesitzer. Zusammen mit Wärmepumpe und Solarthermie bieten sich weitere Vorteile. Mehr zu den Themen Photovoltaik, Batteriespeicher, Solarthermie und Wärmepumpe erfahren Interessierte in sechs kostenlosen "Carmen"-Webseminaren. Den Auftakt der Sommerreihe des Energie-Netzwerks macht das Thema "Marktübersicht Batteriespeicher 2020 - aktuelle Marktsituation" am 4. August von 15 bis 16.30 Uhr. Die Kombination von Photovoltaik und Wärmepumpe nimmt das Seminar "Wärmepumpe trifft Photovoltaik - nachhaltig heizen mit Strom" am 12. August von 16 bis 17.30 Uhr in den Blick. Welche positiven Eigenschaften eine solche Hybridheizung mit sich bringt, beleuchtet das Seminar "Solarthermie und Wärmepumpe" am 26. August von 16 bis 17.30 Uhr. Den Fokus auf Photovoltaikanlagen richtet das Seminar "Photovoltaikanlagen fürs eigene Dach" am 31. August von 15 bis 16.30 Uhr. Wie auch Wohnungsbewohner an der Energiewende partizipieren können, stellt das Seminar vom Beratungsnetzwerk "Land-Schafft-Energie" und vom Verein Carmen mit dem Thema "Balkon-PV - Einstieg in steckerfertige Erzeugungsanlagen" am 21. August von 14 bis 15 Uhr vor. Eine Anmeldung für die kostenlosen Seminare erfolgt per E-Mail. Unter www.carmen-ev.de gibt es weitere Informationen. red