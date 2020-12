In der Nacht zum Samstag hat ein alkoholisierter Autofahrer auf Höhe des Indianerspielplatzes auf der B 2 bei Heroldsberg (Kreis Erlangen-Höchstadt) einen Verkehrsunfall verursacht. Bei der Fahrt von Nürnberg in Richtung Gräfenberg hatte der Autofahrer aus Gräfenberg aufgrund von Alkoholisierung sein Fahrzeug nicht mehr im Griff. So nahm er mit diesem zunächst einige Warnbaken mit, im Anschluss prallte er zunächst gegen die linke und zuletzt auch gegen die rechte Leitplanke. Dort kam das Fahrzeug schließlich auch zum Stehen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Sein Fahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit. Ein Alkotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von über einem mg/l (rund zwei Promille). Gegen den Autofahrer wird nun polizeilich ermittelt. Auf den Mann kann laut Bericht der Polizeiinspektion Erlangen-Land nun neben einer Geldstrafe auch der Entzug der Fahrerlaubnis zukommen. pol