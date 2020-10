Obertrubach vor 16 Stunden

unfall

Alkoholisiert von Straße abgekommen

Am Samstagabend kam ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer in der Hauptstraße in Bärnfels nach links von der Fahrbahn ab und fuhr rund 70 Meter in den Straßengraben. Von dort "schanzte" er nach oben ...