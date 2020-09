Am Mittwoch vergangener Woche ist gegen 3.30 Uhr in der Bernecker Straße in Bayreuth der Fahrer eines silbernen Skodas aus dem Zulassungsbereich Nürnberger Land (Lauf/LAU) beobachtet worden, welcher alkoholbedingte Ausfallerscheinungen zeigte. Der Fahrer dürfte im weiteren Verlauf seine Fahrt in Richtung Pegnitz, vermutlich über die Autobahn, fortgesetzt haben. Letztlich stellte dieser sein Fahrzeug in einer privaten Hofeinfahrt in Kosbrunn bei Pegnitz ab, wo nach Eintreffen der Polizei ein Atemalkohol von 0,86 mg/l festgestellt werden konnte. Am vorderen Stoßfänger wurden Schäden festgestellt, welche eventuell aus einem Unfallgeschehen hervorgegangen sein könnten. Zeugen, welche Feststellungen zu einem Verkehrsunfall im Stadtgebiet Bayreuth beziehungsweise überörtlich getroffen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt, Telefon 0921/5062130, oder der Polizeiinspektion Pegnitz, Telefon 09241/99060, zu melden. pol