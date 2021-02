Eine Streife der Verkehrspolizei Coburg hat am Montag um 16.30 Uhr einem in eine brenzlige Situation geratenen Fahrer eines Kleintransporters beigestanden. In der Nähe der A-73-Anschlussstelle Untersiemau, in einer Wendestelle für den Winterdienst, musste der Mann aus dem Zulassungsbereich Neustadt an der Waldnaab sein Fahrzeug nothalten. Er transportierte gewerbliche Aktivkohleabfälle in einem Behälter auf der offenen Ladefläche. Vermutlich weil bei der Ladungssicherung ein Fehler unterlaufen war, entzündeten sich die Gefahrenstoffe während der Fahrt und fingen an, stark zu rauchen. Der Fahrer konnte sich in Sicherheit bringen. Die Polizisten, die genau in diesem Moment kamen, alarmierten die Einsatzkräfte. Feuerwehren aus den Landkreisen Lichtenfels und Coburg unter der Führung des Kreisbrandrates des Landkreises Lichtenfels mit circa 120 Personen, manche von ihnen mit Chemikalienschutzanzügen ausgestattet, machten immer wieder Löschangriffe, um der Havarie Herr zu werden. Der rechte Fahrstreifen der Autobahn musste gesperrt werden, der Einsatz dauerte bis in die Nacht. Die Brandursache muss laut Verkehrspolizeiinspektion Coburg noch ermittelt werden. pol