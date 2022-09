Die 3. Bayerischen Demenzwochen beginnen im Landkreis Rhön-Grabfeld, und zwar am Freitag, 16. September. Für manche Veranstaltungen ist eine Anmeldung nötig. Bis zum 25. September werden im Landkreis Veranstaltungen angeboten, die das Thema Demenz in den öffentlichen Fokus rücken, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

Diese Angebote richten sich direkt an Menschen mit Demenz: Am Montag, 19. September, findet eine rund 1,5 stündige Alpakaführung durch die Rhön statt. Bis zu zehn Menschen mit Demenz plus bis zu einer Begleitperson können (Begleitperson ist gratis) teilnehmen. Anmeldung bis 12. September unter info@rhoenmomente.de.

Auf eine Reise durch Rhöner Märchen und Sagen geht es am Dienstag, 20. September, in Hohenroth bei Kaffee und Kuchen mit der Märchenerzählerin Heidi Andriessens. Anmeldung bis 16. September unter quartiersmanagement@hohenroth.de oder Tel. 09771/68 227.

Um das Wissen um Düfte, Farben, Formen und Texturen der Natur nicht zu vergessen oder neu zu entdecken, ist am 20. September die Kräuterwanderung in Wülfershausen gedacht. Im Anschluss gibt es ein geselliges Beisammensein. Anmeldung bis 15. September unter quartier@wuelfershausen.de oder Tel. 0160/95 419 440.

Regelmäßig geht während der Museumssaison das Backhäuschen im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen wie anno dazumal in Betrieb, so auch am Backtag (24. September).

Wie wurde früher gekocht? Was kam auf den Tisch? Antworten gibt die Themenführung "Esse un dränke wie domols" am 25. September im Fränkischen Freilandmuseum. Die Teilnahme an der Führung ist im Museumseintritt enthalten. Am gleichen Tag und gleichen Ort findet auch ein Kochprogramm wie früher statt. Es werden Mehlklöße, Erbsenkoteletten oder "Ochsenaugen" zubereitet.

Die Caritas Seniorenpflege St. Peter lädt am 25. September zur Besichtigung ihrer Einrichtung in Bad Königshofen ein. Dabei stellen sie die MAKS-Therapie, welche die Kompetenzen von Menschen mit Demenz verbessert, genauso vor wie das Sturzprophylaxekonzept G-WEG.

Speziell an Frühbetroffene, Angehörige und Interessierte richten sich folgende Programme: Florian Zellers Spielfilm "The Father" ist das berührende Porträt eines Alzheimerkrankten, ganz aus dessen Sicht mit Antony Hopkins verfilmt. Das Meisterwerk ist am 20. September im Stadtsaal Lichtspiele in Bad Königshofen, verbunden mit einem Informationsstand des Pflegestützpunktes Rhön-Grabfeld inklusive Demenzpfad, zu sehen. Kognitiv veränderte Menschen in der letzten Phase ihres Lebens benötigen besondere Zuwendung und Unterstützung. Angehörige können dabei auf den Beistand des Hospizvereins zählen. Frau Sahin berichtet am 21. September in der Sozialstation St. Kilian in Mellrichstadt über die Angebote.

Ulli Feder vom Pflegeübungszentrum zeigt in ihrem Vortrag am 22. September im Rathaus Strahlungen auf, welche Möglichkeiten es gibt, wenn Unterstützung im Alltag benötigt wird. Wo endet "normales" Vergessen und welche Anzeichen gibt es für eine beginnende Demenz? Der Vortrag am 22. September im Landratsamt Rhön-Grabfeld gibt einen ersten Überblick. Anmeldung bis 21.September über selina.pfuelb@rhoen-grabfeld.de oder per Tel. 09771/94 433.

Das geliebte Familienoberhaupt baut geistig ab, ein Umzug in ein Pflegeheim scheint unausweichlich. Damit möchte sich die Enkelin nicht abfinden und "entführt" ihren Opa auf eine abenteuerliche Reise. Zu sehen ist der Film am 22. September in der Rudi-Erhard-Halle in Burglauer. Anmeldung bis 16.September. über quartiersmanagement@burglauer.de oder Tel. 09733/6064. Das Programm ist auch auf der Internetseite des Landkreises rhoen-grabfeld.de zu finden. red