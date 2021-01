Diejenigen, die während der Corona-Pandemie besonders stark gefordert sind, wurden jetzt mit einer gezielten Spende bedacht: Die Intensivpflegefachkräfte des Universitätsklinikums Erlangen erhielten einen Spendenscheck über 2544 Euro vom Erlanger Landtagsabgeordneten Matthias Fischbach. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Die persönliche Spende übergab der parlamentarische Geschäftsführer und bildungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bayerischen Landtag an Tanja Hofmann, Pflegedienstleitung in den Kopfkliniken des Uni-Klinikums Erlangen.

"Die Abgeordneten des Bayerischen Landtags haben dieses Jahr eine Diätenerhöhung erhalten. Die FDP-Fraktion hat sich gemeinschaftlich dazu entschieden, die jeweilige Erhöhung zu spenden. Ich glaube, dass die Spende an das Pflegefachpersonal der Intensivstationen die Richtigen erreicht, nämlich diejenigen, denen wir im Krankheitsfall unser Leben anvertrauen", erklärte Matthias Fischbach bei der Scheckübergabe vor dem Uni-Klinikum Erlangen. "Es sollte nicht so sein, dass wir einfach mehr bekommen, während andere auf dem Zahnfleisch kriechen", so der Politiker weiter. red