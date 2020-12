Am Mittwoch, 16. Dezember, lagen im Landkreis Bad Kissingen 25 neue Coronafälle vor. Aktuell sind 258 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag gelten 16 Personen als genesen, heißt es in der Pressemeldung des Landratsamtes. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 179,2. Bisher sind im Landkreis insgesamt 1164 Coronafälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 885 Personen. 21 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind gestorben. 435 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan 31 Personen. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (148), Hammelburg (49), Bad Brückenau (61).

In der Einrichtung für Menschen mit Behinderungen Maria Bildhausen wurden im Rahmen eines Reihentests fünf weitere Bewohner positiv auf Covid-19 getestet, von den Mitarbeitern hat sich keiner infiziert. Im Parkwohnstift Bad Kissingen wurden fünf weitere Bewohner positiv getestet. Im Theresienstift Bad Kissingen haben sich drei weitere Bewohner mit Covid-19 infiziert.

Im Seniorenzentrum St. Elisabeth in Münnerstadt wurden zwei Mitarbeiter aus der Verwaltung positiv getestet. Bei den weiteren Mitarbeitern sowie den Bewohnern wurden Schnelltests durchgeführt, die negativ waren. Trotzdem wurde bei den Mitarbeitern eine zusätzliche Reihentestung durchgeführt, die Ergebnisse stehen noch aus. In der Lebenshilfe-Werkstatt für behinderte Menschen in Hammelburg gibt es einen positiven Fall. Vier weitere Personen sind bis 21. Dezember in Quarantäne. pol