Die Straßenbeleuchtung in Unterleinleiter und Dürrbrunn wurde auf hocheffiziente Leuchten umgerüstet . Im Auftrag der Gemeinde Unterleinleiter modernisierten die Stadtwerke Ebermannstadt die öffentliche Beleuchtung. Die konventionellen Leuchten in Unterleinleiter und Dürrbrunn wurden durch moderne, hocheffiziente LED ersetzt. Mit Einführung einer Leistungsreduzierung auf 50 Prozent in der verkehrslastschwachen Zeit zwischen 22 und 5 Uhr wird die Ortsbeleuchtung effektiver.

Dies ist eine Investition in den Klimaschutz. Mit den neuen Leuchten spart die Gemeinde Unterleinleiter jährlich rund 41 000 Kilowattstunden Strom. Dadurch reduziert sich der Ausstoß von klimaschädlichem CO2 um rund 22 Tonnen, wenn man den aktuellen bundesdeutschen Strommix für die Berechnung zugrunde legt.

In Unterleinleiter und Dürrbrunn wurden insgesamt 245 Straßenleuchten umgerüstet. Die Modernisierungsmaßnahme kostete rund 105 000 Euro. Bereits innerhalb von acht Jahren rechnet sich die Investition in den Austausch konventioneller Leuchtmittel durch moderne LED. Sie brauchen bis zu 80 Prozent weniger Strom bei vergleichbarer Helligkeit und halten um ein Vielfaches länger. Während herkömmliche Lampen für die Straßenbeleuchtung nach rund 15 000 Betriebsstunden zu Ausfällen neigen, halten Leuchtdioden bis zu 100 000 Betriebsstunden. Das reduziert den Reparatur- und Wartungsaufwand. Die Hersteller moderner LED-Leuchtenköpfe gewähren darüber hinaus zehn Jahre Garantie auf ihre Produkte.