Wie der Landtagsabgeordnete Martin Mittag (CSU) mitteilt, ist das Landesprogramm des neuen Investitionspakts zur Förderung von Sportstätten 2020 aufgestellt worden.

"Aus der diesjährigen Sportstättenförderung erhält in der Region Coburg die Gemeinde Niederfüllbach insgesamt 229 000 Euro zur Sanierung ihrer Emil-Kirchner-Halle. Dieser gemeinsam durch den Freistaat Bayern und die Bundesrepublik finanzierte Investitionspakt ergänzt dabei die allgemeine Städtebauförderung. Der Erhalt unserer Sportstätten leistet aus meiner Sicht auch in den aktuell finanziell und gesellschaftlich schwierigen Zeiten einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der sozialen Integration und der Gesundheit der Bürger", erklärt Landtagsabgeordneter Martin Mittag. "Dafür danke ich allen am Zustandekommen beteiligten Kollegen im bayerischen Landtag und im deutschen Bundestag."

Insgesamt stehen, wie das bayerische Bauministerium mitteilt, knapp 25,7 Millionen Euro für 40 bayerische Städte, Märkte und Gemeinden zur Verfügung. red