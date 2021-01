Die Firma Erdbeeren Bayer spendete erneut aus ihrem Christbaumverkauf an soziale Einrichtungen stattliche 2000 Euro. Davon gehen 1000 Euro an die Rettungshundestaffel des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) und 1000 Euro an die Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach". Bei der Spendenübergabe freuten sich Hermann und Josef Bayer über den auch im vergangenen Jahr 2020 gut gelaufenen Christbaumverkauf aus ihrem Weihnachtswald und dass die Kunden trotz der Corona-Einschränkungen die Treue gehalten haben. Statt an die ASB-Wünsche-Wagen-Aktion gingen diesmal 1000 Euro an die ASB- Rettungshundestaffel, deren Engagement die Familie Bayer ebenso beeindruckt wie der Einsatz von "1000 Herzen" für bedürftige Menschen in Stadt und Landkreis Kronach. Die Hauptaufgabe der mit ehrenamtlichen Hundeführern fungierenden Rettungshundestaffel besteht darin, mit ihren Hunden vermisste Personen im unwegsamen Gelände zu suchen. Weil diese ehrenamtlich engagierte Rettungshundestaffel ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge finanziert wird, kam diese Geldspende sehr recht, sagte deren Leiter Timo Griebel.

Gerhard Burkert-Mazur als Mitinitiator der Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach" dankte der Familie Bayer, die inzwischen ein zuverlässiger loyaler Partner von "1000 Herzen für Kronach" sei, für ihre große Hilfsbereitschaft über viele Jahre hinweg. eh