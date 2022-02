Regelmäßig sammeln Hans Krambo und sein Team ASKAS (Aktion Strahlende Kinderaugen Siebenbürgen) über die Kolpingsfamilie Münnerstadt Spenden für Rumänien. Genauer gesagt, für die Region Alba Julia in Siebenbürgen. Dank der Heiligenfeld GmbH konnten so 200 Computer mit Bildschirmen an dortige Schulen gespendet werden.

"Mit der großzügigen Spende der Heiligenfeld GmbH konnten unter anderem das Gymnasium Cristuru Secuiece und weitere vier Schulen in Siebenbürgen sofort etwas anfangen. Schon am nächsten Tag nach dem Ausladen standen die Computer einsatzbereit im Klassenzimmer und wurden sofort von den Schülern genutzt", schilderte Krambo bei der persönlichen Danksagung an den Klinikverbund. "Eine schöne Information. Wir freuen uns, dass unsere Spende so gut angekommen ist", sagte Fritz Lang, Gründer und Initiator der Spendenaktion der Heiligenfeld GmbH. Klinikgeschäftsführer Michael Lang ergänzte: "Wenn ich sehe, dass eine weitere Nutzung im Sinne einer Nachhaltigkeit vorgenommen wird, bin ich gerne bereit, Werbung für weitere Spenden in unserem Unternehmen vorzunehmen."

Über die Spendenbereitschaft freute sich Hans Krambo sehr. Er gab aber zu bedenken, dass nicht klar sei, ob und wie lange noch Transporte von ASKAS nach Siebenbürgen durchgeführt werden könnten. Es benötige dazu immer eine gemeinnützige Einrichtung, die auch Spendenbescheinigungen ausstellen darf. Aktuell ist die Kolpingsfamilie aus Münnerstadt noch in der Lage, diese auszustellen. Von dieser Seite überbrachte Krambo den Dank von Albert Laudensack an die Heiligenfeld GmbH. Die letzten Transporte im November und Dezember 2021 wurden mit zwei vollgeladenen Pkw durchgeführt. Unter anderem konnte von den Heiligenfeld Kliniken auch ein Ultraschallgerät weitergeleitet werden. So konnten viele Hilfsgüter, Spendengelder sowie 600 Päckchen mit Süßigkeiten für Weihnachten an die Kinder übergeben werden, heißt es weiter. red