Rohrbach vor 17 Stunden

unfall

18-Jähriger fährt Auto zu Schrott und wird schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montag um 21.45 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Rohrbach und Grub am Forst ereignet. Dabei fuhr ein Fahranfänger seinen VW zu Schrott. In einer Recht...