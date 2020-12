Die Bayerische Landesstiftung fördert bayernweit zahlreiche Objekte mit besonderer kultureller oder sozialer Bedeutung. Bei der jüngsten Sitzung des Stiftungsrates wurden auch für einige Projekte aus dem Raum Coburg entsprechende Beschlüsse über die Erweiterung bestehender sowie über neue Zuschüsse gefasst.

Dazu erklärt der Landtagsabgeordnete Martin Mittag (CSU): "In der Summe fließen diesmal - nach mehr als 410 000 Euro im Frühjahr dieses Jahrs - weitere 17 000 Euro aus den Stiftungsmitteln in unsere Region."

Im Einzelnen sind dies 5000 Euro an zusätzlicher Förderung der Sanierung eines Anwesens in Weitramsdorf-Schlettach, so dass die hier bislang geförderte Zuschussfinanzierung von 12 000 auf insgesamt 17 000 Euro aufgestockt wird.

Die Restaurierung einer historischen Fassade in der Stadt Coburg wird mit 1000 Euro unterstützt.

Und schließlich bekommt die Stadt Seßlach für die Sanierung eines Abschnitts ihrer Stadtmauer 11 000 Euro Fördergelder von der Bayerischen Landesstiftung.

Weitere Förderungen

Dies alles zeige einmal mehr, dass Kulturlandschaft und Soziales auch in schwierigen Zeiten wie jetzt nicht hinten angestellt werden, sondern sowohl die Gemeinden als auch einzelne Bürger sich weiterhin erheblich für den Erhalt und eine moderne Nutzung unserer Kulturgüter einsetzen, sagt Martin Mittag.

Die genannten Zuschüsse umfassten jeweils zwischen zwei Prozent und bis zu deutlich über acht Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. Neben dem jeweils anfallenden Eigenanteil erhielten alle Projekte weitere Förderungen, etwa im Rahmen des Denkmalschutzes, aus der Oberfrankenstiftung oder im Rahmen von Maßnahmen zur allgemeinen ländlichen Entwicklung.

Dank auch an die Bürger

Mittags besonderer Dank gilt deshalb sowohl der Landesstiftung für ihren herausragenden Einsatz zum Erhalt wertvoller Kulturgüter als auch dem Freistaat Bayern, den Kommunen sowie dem Landkreis Coburg und insbesondere auch den Bürgern, die sich mit viel Engagement und Geld hierbei einbringen. red