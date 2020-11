Eine 14-jährige Erlangerin hat am Dienstag die Polizei gleich mehrfach beschäftigt.

Gegen 16 Uhr kam es laut Pressebericht in einem Linienbus im Stadtgebiet zu einer handfesten Auseinandersetzung. Nachdem die 14-Jährige die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung nicht ordnungsgemäß trug, wurde sie von einem Fahrgast darauf hingewiesen. Die Beschwerdeführerin wurde zunächst beleidigt, danach schlugen die 14-Jährige und eine Freundin gemeinschaftlich auf ihr Opfer ein. Die Frau wurde leicht verletzt.

Am späten Abend trat die 14-Jährige in der Innenstadt wieder in Erscheinung. Nachdem sie ihrer Maskenpflicht in der Fußgängerzone nicht nachkam, wurde sie von einer Polizeistreife beanstandet. Die Polizisten wurden daraufhin wüst beleidigt. Die Minderjährige wurde in Gewahrsam genommen. Im Verlauf dieser Maßnahme kamen bei der 14-Jährigen Drogen zum Vorschein. Es wurde eine Kleinstmenge an Betäubungsmitteln gefunden.

Nach dem ereignisreichen Tag kommen mehrere Strafverfahren auf die 14-Jährige zu. Sie muss sich wegen Körperverletzung, mehrfacher Beleidigung gegen Polizisten und wegen Drogenbesitzes verantworten. Darüber hinaus erwartet die Jugendliche ein Bußgeldverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz. pol