Rund 100 Betriebe aus Stadt und Landkreis Forchheim haben eine Zusage über Hilfen von etwa 20 Millionen Euro durch die KFW-Bank erhalten. Dies teilt die CSU-Bundestagsabgeordnete Silke Launert (Bayreuth/Forchheim) mit.

Die Bank vergibt die Hilfen im Auftrag des Deutschen Bundestags zur Gewährleistung des laufenden Betriebs und Überbrückung von Liquiditätsengpässen während der Corona-Pandemie aufgrund von Umsatzrückgängen, Schließungen oder Lieferengpässen.

Launert freut sich über die finanzielle Unterstützung, die die Existenz vieler Unternehmen in ihrem Wahlkreis während der Pandemie sichere: "Der Bund lässt die Unternehmen unter anderem durch die Liquiditätshilfen über die KFW nicht im Stich. Es freut mich, dass so viele Betriebe in meinem Wahlkreis diese Hilfe in Anspruch nehmen, um so unbeschadet wie möglich aus dieser Krise herauszugehen."

Seit Beginn der Corona-Hilfe am 23. März wurden Zehntausende Unternehmen mit Krediten des Bundes im Kampf gegen die Folgen der Pandemie unterstützt. 97 Prozent der Anträge kamen von kleinen und mittleren Unternehmen. red