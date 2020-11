Freiwillige Feuerwehren leben zum einen vom Engagement ihrer Angehörigen, zum andern von den finanziellen Mitteln, die für ihre Arbeit zur Verfügung stehen. Dabei sind sie auch auf Spenden angewiesen, um wichtige Projekte verwirklichen zu können.

So auch die Uetzinger Feuerwehr. Seit Juli 2018 haben deren Angehörige über 4000 ehrenamtliche Stunden beim Neubau des Feuerwehrgerätehauses geleistet. Viele Helferinnen und Helfer haben in den vergangenen Monaten dazu beigetragen, den Neubau bald fertigzustellen. Neben dem Innenausbau ging es nun auch an die Einrichtung. Dafür erhielt der Feuerwehrverein eine unerwartete Geldspende von der ortsansässigen Holzofenbäckerei Schauer. Nikolaus Schauer überreichte der größten Wehr im Staffelsteiner Stadtgebiet einen Scheck über 10 000 Euro zur Anschaffung einer Küchenzeile fürs Floriansstübla. Nikolaus Schauer sagte: "Viele Menschen aus unserer Heimat sind für das Allgemeinwohl in Vereinen, bei der Feuerwehr oder bei Arbeitseinsätzen tätig, das ist sehr wichtig. Die Uetzinger Feuerwehr leistet eine sehr gute Nachwuchsarbeit. Dabei werden die Jugendlichen sinnvoll an spätere Aufgaben herangeführt." Der Uetzinger Feuerwehrkommandant Thomas Schwarz dankte herzlich für die Spende und führte Nikolaus Schauer nach der Spendenübergabe über das neue Areal der Ortswehr. Gerd Klemenz